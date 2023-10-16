Арбитражный суд (АС) Алтайского края постановил, что мэрия Бийска должна выплатить художнику Павлу Коробейникову, которому прошлой зимой было заказано украшение города ледяными скульптурами, более полумиллиона рублей. Ранее городские власти отказались полностью выплатить скульптору изначально оговоренную сумму за работы. Информацией об этом поделился «Банкфакс».

Минувшей зимой группа алтайских художников и скульпторов под руководством Павла Коробейникова, как происходило уже не первый год, заключила с властями Бийска муниципальные контракты на украшение города ледяными скульптурами. В декабре 2022 года работы прошли приемку, но потом городские власти отказались полностью оплатить стоимость трех контрактов, которая в сумме составила порядка полутора миллионов рублей. Причиной было названо то, что художники, якобы, выполнили работы не в полном объеме — бийские чиновники сделали такой вывод на основе того, что ледяные скульптуры, якобы, были малы размером. В итоге, за работы скульпторам выплатили менее 900 тысяч рублей — то есть, около 60% от изначальной стоимости контрактов.

Коробейников обратился в суд, требуя взыскать с города 1 млн рублей — в эту сумму он включил 580 тысяч рублей, не заплаченные ему за фактически выполненные работы, и прибавленную к ним неустойку. АС Алтайского края рассмотрел иск скульптора и постановил удовлетворить его, но не полностью — согласно судебному решению мэрия Бийска должна выплатить художнику 650 тысяч рублей. На аргументы городской администрации о том, что размер скульптур изо льда, созданных Коробейниковым, был меньше, чем ожидали чиновники, суд возразил тем, что применять в оценке произведений искусства оценочный подход из строительной отрасли, где можно предъявить претензии за недостающие квадратные или кубические метры, неверно. Скульптуры были красивыми и выполняли свою эстетическую функцию — значит, работы по контрактам должны быть оплачены полностью.

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