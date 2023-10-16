Собственник и два топ-менеджера загоревшейся в 2018 году обувной фабрики близ Искитима, ранее приговоренные к условному лишению свободы, получили реальные сроки. Информация об этом появилась в VK-сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда изменила приговор в части назначенного наказания Искитимского районного суда Новосибирской области от 03 ноября 2022 года в отношении Андрея и Василия Мамедовых, а также Александра Меновщикова. В ноябре 2022 года суд признал всех троих виновными по делу о пожаре на обувной фабрике в поселке Чернореченский 4 января 2018 года.

В огне тогда погибло 10 человек, но фигуранты отделались лишь условными сроками — Василию Мамедову по ч. 3 ст.109 УК РФ дали 2 года, Андрею Мамедову и Александру Меновщикову по ч. 3 ст. 219 УК РФ присудили по три года без реального лишения свободы. Приговор Искитимского райсуда был обжалован, в результате чего сроки фигурантам дела теперь заменены на реальные, отбывать наказание им предстоит в колонии-поселении.

Ранее мы сообщали, что виновнику гибели известного новосибирского журналиста удалось обжаловать приговор.

По данным Rusprofile, Александр Меновщиков являлся директором ООО «Обувь-НСК» (юрлицо ликвидировано), ООО «Мини-гостиница» (юрлицо ликвидировано). Также Александр Меновщиков являлся совладельцем ООО «Достоевский» (одноименная сеть хостелов, юрлицо ликвидировано) и возглавляет ООО «Сладкий дом». В свою очередь Андрей Мамедов руководил ООО «Новосибирская обувная компания» (юрлицо ликвидировано).