В новосибирском филиале «АльфаСтрахование» назначен новый руководитель

16 октября стало известно, что новосибирский филиал «АльфаСтрахование» возглавил Владимир Савельченко. Об этом рассказала пресс-служба компании.

«Перед новым директором филиала стоят амбициозные задачи по увеличению доли рынка, прибыли и повышению рентабельности бизнеса в регионе», — пояснили в компании, уточнив, что на данный момент местный филиал является лидером по сборам среди страховых компаний региона (данные ЦБ РФ).

Ранее должность руководителя филиала занимал Алексей Мишнев. В пресс-службе компании уточнили «Континенту Сибирь», что кадровые перестановки являются обычным рабочим процессом, а о новой должности Мишнева не в курсе.

Владимир Савельченко окончил Сибирский Университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии» и Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В страховой сфере работает с 2006 г., ранее занимал руководящие должности в крупных федеральных компаниях, в том числе занимал должность заместителя директора по продажам новосибирского филиала «СОГАЗ».

Напомним, что ранее в крупном красноярском мультибрендовом автодилере произошли кадровые изменения.