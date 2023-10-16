Имущество бийского Механического завода ушло с молотка. Новым владельцем активов стала компания из Новосибирска, выкупившая лот за 73 с небольшим миллиона рублей. Информация об итогах торгов опубликована на Федресурсе.

Торги по реализации имущества бийского ООО «Механический завод» завершились продажей имущества предприятия почти на четверть ниже изначально заявленной цены. На первом, объявленном в июне 2023 года, аукционе имущество завода предлагалось купить за 108,2 миллиона рублей, но торги не состоялись. Вторая попытка продать активы предприятия, предпринятая месяцем позже тоже не увенчалась успехом — торги снова были признаны несостоявшимися из-за недостаточного количества участников, хотя начальная цена уже снизилась до 97,3 млн рублей.

Реализовать имущество заводу удалось лишь с третьего захода. При той же начальной цене в 97,3 миллиона рублей победным стало ценовое предложение новосибирской компании «Астер Электро». За 73 330 000 рублей ей достались земельный участок в 30 тысяч квадратных метров, нежилое здание площадью чуть более 12 тысяч квадратных метров, кабельные сети мощностью 6 киловатт, а также множество оборудования, оргтехники, мебели и хозпринадлежностей. Кроме новосибирской компании на активы завода претендовали еще два участника аукциона.

ООО «Механический завод», созданный на базе механического производства Бийского химического комбината в 2003 году, был признан банкротом в начале 2022-го. По данным Арбитражного суда Алтайского края, предприятие стало убыточным уже по итогам 2020 года. ООО «Астер Электро» зарегистрировано в Новосибирске Александром Буровым в 2008 году. В числе учредителей компании числятся также Олег и Галина Шмаковы, ныне не имеющие доли в бизнесе. Александр Буров также является учредителем таких организаций, как ООО «Аст-Развитие», ООО «Аст-Инжиниринг» и ООО «Сибэнергодеталь», причем в первых двух, как и в «Астер Электро», он также исполняет роль руководителя. Согласно данным Rusprofile, основным видом деятельности «Астер Электро» является производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. За 2022 год компания показала прибыль в 534 тысячи рублей на фоне выручки в 49 миллионов.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу два торговых центра.