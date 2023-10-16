16 октября на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова, было утверждено решение о повышение зарплат работникам госучреждений на 7,5% с 1 октября 2023 года.

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проект постановления об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений региона, разработан во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой повышение уровня реального содержания заработной платы работников обеспечивается путем индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Министр прокомментировала, что предусматривается увеличение с 1 октября 2023 года на 7,5% фондов оплаты труда бюджетников Новосибирской области, за исключением «указных» категорий работников.

Соответствующее увеличение заработной платы будет обеспечиваться за счет увеличения размеров стимулирующей надбавки за качественные показатели эффективности деятельности. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендуется принять муниципальные правовые акты об увеличении с 1 октября 2023 года на 7,5 процента фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений.

Напомним, средства на повышение зарплат были предусмотрены в бюджете Новосибирской области в ходе заседания правительства 10 октября 2023 года.

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