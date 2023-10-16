Сразу два торговых центра выставили на продажу в Новосибирске

Марина Цурмаст
 
продажа ТЦ
ТЦ на ул. Выборной. Фото: AVITO

В Новосибирске одновременно продаются два действующих торговых центра — на улице Выборной в Октябрьском районе и на ул. Зорге в Кировском районе.  

Торговый центр площадью более 1,2 тыс. кв. метров выставили на продажу в Октябрьском районе Новосибирска. ТЦ расположен на ул. Выборной — следует из информации, размещенной на сайте «Авито». В здании, по данным 2ГИС, располагается 16 компаний, среди которых магазин «Пятерочка» и ресторан KFC. Собственники (по данным сервиса «Контур.Фокус» — ООО «Вертикаль» и несколько физлиц) назначили цену объекту недвижимости 205 млн рублей.

Кроме того, с разницей в два дня на сайте «Авито» появилось и другое похожее объявление о продаже крупного ТЦ. На этот раз предлагается приобрести торговый центр на ул. Зорге в Кировском районе мегаполиса за 280 млн рублей. Площадь объекта — 1,8 тыс. кв. метров. По данным 2ГИС, в здании находится 26 организаций, среди которых магазин «Пятерочка».

Продажа ТЦ
ТЦ на ул. Зорге Фото:AVITO

Напомним, ранее стало известно, какое заведение откроется в ТРЦ «Галерея-Новосибирск» вместо кофейни «Шоколадница».

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