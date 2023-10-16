Суд в Алтайском крае вынес приговор бывшему главному специалисту по опеке и попечительству администрации Шипуновского района. Женщину, обвиняемую в получении взяток от опекунов, приговорили к условному сроку. Информация об этом появилась в ТГ-канале следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Сообщается, что следствие и суд смогли установить, что экс-чиновница в течение четырех лет получала деньги и ювелирные изделия в качестве взяток от опекунов детей, потерявших кормильца. В обмен на это бывшая госслужащая без фактической проверки принимала отчеты опекунов о том, как они распоряжались пенсиями, назначенными государством опекаемым детям.

Следствие смогло доказать 6 эпизодов получения экс-чиновницей подобных взяток на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. Женщина не признала свою вину, но суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Бывшую сотрудницу администрации приговорили к семи с половиной годам лишения свободы условно и пятилетнему запрету на занятие должностей в госучреждениях. Помимо этого, денежные средства и ювелирные изделия, получение которых было признано незаконным, конфисковали в доход государства.

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