Бердский городской суд рассмотрел уголовное дело бывшего председателя СНТ «Мечта» Ольги Саражиной, которая обвинялась в растрате денежных средств на сумму 467 000 рублей, принадлежащих садовому некоммерческому товариществу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 16 октября 2023 года Ольга Саражина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Кроме того, с Саражиной в пользу СНТ «Мечта» взысканы 467 000 рублей в счёт причинённого материального ущерба», — говорится в сообщении.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемая, занимая должность председателя бердского CHТ, дала указания бухгалтеру перевести денежные средства в сумме 126 тыс. рублей со счета общества на свой личный счет, якобы для нужд товарищества. Впоследствии женщина обналичила деньги в банкоматах города и присвоила.

Также Саражина заключила три фиктивных договора с ИП об оказании услуг для нужд общества, по которым произведена оплата в сумме 341 тыс. рублей. Указанные договоры в дальнейшем она расторгла, получив от ИП наличные денежные средства, которые были ею присвоены. Вину в совершении вышеуказанного преступления бывший председатель признала в полном объеме.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-глава новосибирского «Сибсельмаша» не смог обжаловать приговор в суде.