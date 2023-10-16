16 Октябрь, Понедельник

21:30

Алтайский скульптор в суде взыскал с бийской мэрии долг за зимнее украшение города

21:05

Новосибирское Заксобрание продолжает размандачивать депутатов

20:00

Суд ужесточил наказание фигурантам дела о пожаре со смертельным исходом на фабрике в Новосибирской области

19:30

Новосибирская компания выкупила завод-банкрот в Бийске на четверть дешевле начальной цены

19:28

В новосибирском филиале «АльфаСтрахование» назначен новый руководитель

18:55

Андрей Братеньков прокомментировал задержку поставки новосибирских БПЛА на фронт

17:35

Бывшую сотрудницу администрации района в Алтайском крае осудили за взятки от опекунов

17:05

Сразу два торговых центра выставили на продажу в Новосибирске

16:50

Правительство Новосибирской области утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября

15:51

Суд признал экс-председателя СНТ в Бердске виновной в хищении почти полумиллиона рублей

15:06

Владелец суши-бара в Татарске не смог оспорить приговор за массовое отравление людей

15:01

Только один депутат ГД от СФО не подписался под проектом о выходе России из Договора о запрете ядерных испытаний

14:32

На одной из станций новосибирского метро заменят освещение за почти 9 млн рублей