Запретят ли в РФ VPN и разрешат ли ядерные испытания? Читайте очередную сводку «Континента Сибирь» о том, что полезного за прошедшую неделю сделали в Госдуме народные избранники от Сибирского федерального округа.
- Все сессии на прошлой неделе официально пропустили Павел Федяев («Единая Россия», Кузбасс), Александр Ремезков («Справедливая Россия-За Правду», Красноярский край ) и 84-летний Артур Чилингаров (ЕР, Тыва, Хакасия, Красноярский край), который уже год не посещает ГД.
- В думской базе появился проект постановления о повышении двух сибирских парламентариев до первых зампредов комитетов. Дмитрий Исламов (ЕР, Кузбасс) был заместителем, а стал первым заместителем председателя комитета ГД по энергетике. Михаил Киселев (ЕР, Томская область, Кузбасс) был заместителем, а стал первым заместителем председателя комитета ГД по молодежной политике.
- 13 октября в ГД поступил законопроект о выходе России из Договора о запрете ядерных испытаний. Под ним подписались 440 из 450 депутатов, среди них даже Артур Чилингаров, который уже год не приходит в ГД. Из парламентариев от СФО нет только подписи заместителя председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова («Новые люди», Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край).
- Заместитель главы комитета ГД по информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР, Кузбасс) пообещал, что VPN в России не заблокируют.
- Алексей Диденко (ЛДПР, Тыва, Хакасия, Кузбасс, Томская область) и Оксана Фадина (ЕР, Омская область) — соавторы законопроекта, по которому главы регионов могут увольнять мэров спустя месяц после объявления выговора и если причины выговора не устранены. 12 октября документ принят в первом чтении в основном голосами членов фракции ЕР и ЛДПР. Члены фракции КПРФ были против, справедливороссы голосовали по-разному, из сибирской группы «против» нажали Александр Аксененко (Новосибирская область) и Николай Новичков (Кузбасс, Томская область). Александр Терентьев (Новосибирская область, Алтайский край,Тыва, Красноярский край) воздержался. Не голосовали Ксения Горячева (НЛ, Новосибирская область), Геннадий Семигин (СР, Хакасия) и члены ЕР Шолбан Кара-оол (Красноярский край, Хакасия, Тыва) и Александр Прокопьев (Алтайский край). Георгия Арапова (НЛ, Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край) в тот день не было в Думе.
- Мария Прусакова (КПРФ, Алтайский край) — соавтор протокольного поручения профильным комитетам ГД о проверке госкорпорации «Роснано» за весь период ее существования. «…«Роснано», руководитель которой Чубайс и его зам релоцировались за пределы нашей страны. Хотя результатом деятельности этой госкорпорации бюджету государства нанесен ущерб более 100 млрд.рублей», — пишет Прусакова.
- Юрий Швыткин (ЕР, Красноярский край) внес протокольное поручение комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции, в котором требует установить и привлечь к ответственности лица, которые публично дискредитируют вооружённые силы РФ и финансируют ВСУ. Швыткин аргументирует свою инициативу тем, что в СМИ распространяются материалы о возвращении в РФ известных релокантов. Парламентарий перечисляет некоторые публикации с упоминанием шоуменов Ивана Урганта, Максима Галкина, Александра Гукова, Александра Реввы, а также предпринимателя, миллиардера Михаила Фридмана.