В Новосибирской области суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор в отношении владельца суши-бара «Суши Хаус» Ивана Тырышкина, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Из материалов уголовного дела следует, что 1 октября 2021 года в городе Татарске Новосибирской области осужденный открыл предприятие по производству и реализации пищевых продуктов «Суши Хаус».

В ноябре того же года стало известно о массовом отравлении местных жителей. Число отравившихся горожан, которые покупали продукты в кафе «Суши-Хаус», составило 48 человек, из них 29 взрослые, 19 дети. СУ СК РФ и прокуратура региона организовали проверки, по результатам которых было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После инцидента суд приостановил работу кафе «Суши-Хаус» на 30 суток.

По версии следствия, от контакта с сотрудниками предприятия были заражены инфекциями, в частности, сальмонеллёзом, норовирусной инфекцией и микст инфекцией (сальмонеллёз + норовирусы, сальмонеллёз + ротовирусы) пищевое сырьё полуфабрикаты и кухонный инвентарь.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, данных о личности осужденного, смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы. С учетом позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор в части квалификации и назначенного наказания без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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