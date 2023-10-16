Первомайский районный суд города Новосибирска удовлетворил ходатайство виновника ДТП, в котором погиб журналист Антон Лучанский, о замене неотбытой части наказания. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Постановлением Первомайского районного суда города Новосибирска от 16 октября 2023 года удовлетворено ходатайство Никиты Лазькова. Осужденному Лазькову неотбытое наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 1 месяц 23 дня заменено на принудительное работы на это же срок с удержанием 5% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 30 марта 2020 года находившийся, как установил суд, в состоянии наркотического опьянения Лазьков, управлявший автомобилем Mercedes-Benz Е200 CDI, сбил выходящего из трамвая известного новосибирского журналиста Антона Лучанского, позднее скончавшегося от полученных травм в больнице.

Суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Также суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Осужденный уже обращался в Первомайский районный суд города Новосибирска в апреле 2022 года с аналогичным ходатайством, однако тогда обжаловать приговор заключенному не удалось.

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