Аудиторы новосибирской КСП дали оценку эффективности снегоплавильной концессии

Контрольно-счетной палатой Новосибирска проведена проверка эффективности реализации концессионного соглашения, заключенного в отношении снегоплавильной станции на улице Широкой в Ленинском районе города, за весь период реализации соглашения. Результаты аудита размещены на сайте КСП.

Напомним, что концессионное соглашение между мэрией Новосибирска и концессионером ООО «Перлит-Строй» было заключено ещё в 2016 году. Предметом соглашения являлось строительство и эксплуатация снегоплавильной станции, в целях осуществления деятельности по утилизации снега.

Совокупно, площадь застройки составила 7 735 м2, в том числе одноэтажное здание СПС с модулем отделения осадков 300 м2, площадка для временного хранения снега 6 341 м2, площадка для временного хранения песка 1 012 м2. Протяженность газопровода, подведенного к газовой плавильной установке – 105 м.

Визуальным осмотром аудиторов КСП установлено, что имущество содержится в исправном техническом состоянии, осуществляется процесс утилизации снега, машинное отделение содержится с соблюдением норм безопасности.

Снегоплавильная станция несвоевременно отражена в бюджетном учете (через 11 месяцев), при наличии систематической задолженности ООО «Перлит-Строй» перед бюджетом города по концессионной плате, акты сверки взаимных расчетов не составлялись, результат был достигнут с существенным превышением расходов бюджета над вложениями концессионера. Аренда земельного участка не была оформлена мэрией договором аренды более 2,5 лет, что привело к неправомочному использованию земельного участка, длительному отсутствию поступлений в бюджет в виде арендной платы, формированию и нарастанию задолженности.

Кроме того, по итогам сезонов 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 и 2021-2022 годов объемы утилизированного снега были менее регламентированной предельной нагрузки, то есть более половины снегоплавильных сезонов станция отработала с неполной нагрузкой, когда существенное количество ее мощностей не было востребовано городом.

Согласно выводам аудиторов, реализация концессионного соглашения является высокозатратной и малодоходной для бюджета, поскольку её стоимость на 1 января 2023 года составила: для бюджета города – 349 129,9 тыс. рублей; для ООО «Перлит-Строй» – 252 955,6 тыс. рублей, что на 38% менее затрат бюджета, за истекший период доход бюджета города в 52 раза меньше доходов «Перлит-Строй» от реализации соглашения. Оценочно, денежные поступления концессионеру превысят его затраты на реализацию концессии в 3,5 раза.

Затратность реализации концессионного соглашения для бюджета города не была всесторонне оценена – предложения о заключении соглашения от ООО «Перлит-Строй» содержали сумму уже произведенных расходов, а не финансово-экономическое обоснование проекта.

По результатам контрольного мероприятия, палатой направлены представления в адрес чиновников муниципалитета. К должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях меры дисциплинарной ответственности не применялись ввиду их увольнения и истечения срока привлечения к ответственности.

Стоит отметить, что в 2022 году мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с целью взыскания задолженности в размере 1,5 млн рублей с ООО «Перлит-Строй». Поводом для искового заявления послужило то, что компания несвоевременно выплачивала концессионную плату по соглашению о создании снегоплавильной станции. Напомним, что именно эта организация занималась работами по реконструкции и благоустройству Михайловской набережной.