До 99% стоимости размещения во всесезонном курорте Сбера «Манжерок», расположенного в республике Алтай, участники программы лояльности СберСпасибо теперь могут оплачивать накопленными бонусами.

С 5 октября за бонусы СберСпасибо доступно проживание, в том числе при онлайн-бронировании номеров. Кроме того,бонусами можно рассчитаться в ресторане «Горный», который находится на территории курорта.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского Сбербанка:

«Сбер стремится сделать полюбившийся миллионам россиян отдых на Алтае более доступным и комфортным. Поэтому всесезонный курорт Сбера «Манжерок» создан с учетом современных мировых тенденций в области индустрии гостеприимства. Мы рады добавить к перечню удобств возможность расчета за проживание бонусами СберСпасибо».

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