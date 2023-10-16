ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в комплексе рядом с площадью Калинина в Новосибирске

«Расцветай на Дуси Ковальчук» — новый жилой комплекс комфорт-класса примерно в 14 минутах ходьбы до пл. Калинина от известного новосибирского застройщика. Срок сдачи объекта — II квартал 2026 года.

В «Расцветай на Дуси Ковальчук» можно реализовать разные сценарии жизни. Здесь будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.

Примерно в 3-5 минутах ходьбы от жилого комплекса — остановка общественного транспорта, есть удобный выезд на одну из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска — ул. Дуси Ковальчук, а также 14 минут пешком до метро «Заельцовская» и пл. Калинина, откуда ходит более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города. При этом «Расцветай на Дуси Ковальчук» расположен внутри квартала, вдали от оживленных магистралей, рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. Такое местоположение — возможность жить одновременно рядом с одной из ключевых транспортных развязок Новосибирска и в уединенной, приватной локации.

В новом жилом комплексе будет комфортно семьям с детьми. Образовательные учреждения рядом с домом — это удобно для родителей и безопасно для детей. В радиусе 500 метров находятся школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности с «Расцветай на Дуси Ковальчук» — два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие видовые характеристики на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.

Визитная карточка объектов известного новосибирского застройщика — детально проработанная придомовая территория. «Расцветай на Дуси Ковальчук» также не стал исключением. Уютный зеленый двор с амфитеатром, выполненный по авторскому дизайн-проекту, отдельные зоны для тихого и активного отдыха, детская площадка, предусматривающая разные сценарии игр, делают пространство жилого комплекса удобным для жильцов разного возраста.

Места общего пользования «Расцветай на Дуси Ковальчук» — не просто элемент дома, это часть жилой среды с атмосферой уюта и комфорта. Лаконичный дизайн, стильное точечное освещение, стеклянные входные группы, которые пропускают много естественного света, что дает ощущение простора и безопасности. В холле первого этажа предусмотрены помещения под хранение колясок и велосипедов.

Для жителей с авто в «Расцветай на Дуси Ковальчук» предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.

Офисы продаж ГК «Расцветай»: +7(383) 255-00-83 ул. Орджоникидзе, 23 Красный проспект, 165 гкрасцветай.рф VK Телеграм-канал ООО СЗ «Премьера». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф 6+ Реклама