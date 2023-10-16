Андрей Братеньков прокомментировал задержку поставки новосибирских БПЛА на фронт

Военкор телеканала RT Андрей Филатов рассказал, что заплатил новосибирскому «КБ Спектр-Инжиниринг», занимающемуся разработкой дронов-камикадзе, 250 тысяч рублей и не получил беспилотники. Глава бюро Андрей Братеньков прокомментировал задержку поставки.

Военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов рассказал в своем ТГ-канале, что перечислил 250 тысяч рублей из сбора на помощь бойцам СВО «КБ Спектр-Инжиниринг». Новосибирская компания должна была поставить БПЛА. В течение полугода поставка так и не была произведена, а журналисту пришлось вернуть деньги в общий сбор из собственных средств.

«Отдал с зарплаты, — уточнил Андрей Филатов. — Репутационные издержки, связанные со сборами, меня категорически не устраивают. Тут люди думают, что раз уж Филатов сидел по левую руку от Путина, то у него ого-го какие сборы. Начинается какая-то непонятная возня, которая мне не нужна. Я не делец, а потому торговать репутацией не готов».

Исполнительный директор новосибирской компании Андрей Братеньков подтвердил «Континенту Сибирь», что бюро занимается этим заказом в течение полугода. По словам разработчика, журналист был предупрежден заранее, что оборудование еще в стадии разработки.

«Еще во время заключения сделки мы предупредили Филатова, что ведется разработка оборудования и, соотвественно, комплекса БПЛА. Была согласована предварительная цена, он перечислил нам 250 тысяч рублей. Во время первой командировки в Луганск мы поняли, что БПЛА не могут летать на ту дальность, которая нужна для фронта (от 5 км) в тех частотах по видеосигналу и управляющему сигналу, которые мы использовали. Нам потребовалось время для закупки комплектующих, моделированию и сборке ретранслятора и доработку системы. Во второй командировке мы недалеко от линии боевого соприкосновения испытывали технику и пришли к выводу, что всё работает, как надо. Сейчас происходит монтаж оборудования в цехе, и в течение трех недель бюро планирует отгрузить комплекс Филатову. Только то, что мы будем отгружать, стоит в два раза дороже от изначальной цены. Но так как он заплатил нам ранее, журналист получит дополнительное оборудования, и общая сумма поставки составит 997 тысяч рублей», — пояснил исполнительный директор бюро.

Напомним, что о разработке дронов-камикадзе против танков Leopard и системы защиты от БПЛА новосибирцами стало известно в феврале 2023 года. Андрей Братеньков рассказал «Континенту Сибирь» об особенностях оборудования и недостатке финансирования на производство.