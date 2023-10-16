В Красноярском крае суд признал бывшего директора муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства (МУП КХ) города Канска и главного бухгалтера организации виновными в присвоении денежных средств МУП в особо крупном и крупном размерах с использованием служебного положения, а также пособничестве в совершении преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, что руководитель КХ Олег Какоулин, будучи депутатом, подал декларацию о доходах из которой следовало, что он вместе с супругой приобрел квартиру в Красноярске стоимостью порядка 20 млн рублей на неподтвержденные доходы.

Прокурорской проверкой установлено, что в период с 2018 по 2022 гг. по его поручению бухгалтер подготовила 20 фиктивных договоров с местными предпринимателями общей стоимостью 1,5 млн рублей на выполнение различных ремонтных работ в помещениях предприятий и гостинице. Чтобы создать видимость выполняемых работ, руководитель поручил произвести незначительный ремонт самим предприятием. Выделенные на эти цели деньги присвоили себе. В декабре 2020 гогда они также фиктивно трудоустроили местного жителя на должность слесаря-сантехника. Начисленную заработную плату свыше 300 тыс. руб. директор также забрал себе.

С учетом признания вины и компенсации ущерба суд назначил экс-депутату 4 года лишения свободы условно со штрафом и запретом работы на руководящих должностях в государственных и муниципальных предприятиях в течение 3 лет. Главному бухгалтеру назначено 2 года лишения свободы и запрет деятельности на 2 года.

В пресс-службе ведомства также отмечают, что после проверки декларации и комплекса принятых мер депутатские полномочия фигуранта были прекращены, с него в доход государства взыскано более 1,5 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что прокуратура обжалует отмену приговора экс-главе Искитимского района за продажу острова.