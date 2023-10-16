В крупном красноярском мультибрендовом автодилере произошли кадровые изменения

Ринат Тухватулин покинул пост генерального директора ООО «АЦ-Авангард» (официальный дилер Audi в Красноярске) и ООО «ЛРЦ Форпост» (официальный дилер Jaguar, Land Rover, VOYAH в Красноярске). Топ-менеджер планирует сосредоточиться на развитии личных проектов. Новый руководитель дилерских центров пока не назначен.

Напомним, что Ринат Тухватулин работал в «Ауди Центре Красноярск» на протяжении 19 лет, из которых 15 лет занимал должность генерального директора. Последние 9 лет он также руководил дилерским центром Jaguar Land Rover («ЛРЦ Форпост»).

За время его работы «Ауди Центр Красноярск» шестикратно становился лучшим региональным дилером Audi в России, а «ЛРЦ Форпост» удостаивался званий «Лучший региональный дилер Jaguar Land Rover в России», «Лучший дилер Jaguar Land Rover в России по послепродажному обслуживанию, а также в разные года становился «серебряным» и «бронзовым» дилером Jaguar Land Rover среди стран России и СНГ. При этом, до 2022 года в Красноярске было два официальных дилера Jaguar Land Rover, поэтому компания работала в более сложных конкурентных условиях, чем ее коллеги по соседним регионам.

В течение 2022-2023 года Ринат Тухватулин также курировал открытие и руководил официальным дилерским центром премиальных электромобилей «VOYAH Форпост», центром экстремальной техники «АрЭкстрим» и мультибрендовым салоном электромобилей MOOOW.

«За почти двадцать лет работы мне удалось реализовать достаточно амбициозных проектов, собрать сильную команду и получить неоценимый опыт. Сейчас я планирую сосредоточиться на развитии личных проектов», ─ отметил Ринат Тухватулин. Его комментарий приводит пресс-служба дилера.

О том, кто станет новым руководителем ООО «АЦ-Авангард» и ООО «ЛРЦ Форпост», пока не сообщается.

Основанная Виктором Поддубным группа компаний «Арсенал» официально представляет в Красноярском крае бренды Audi, Jaguar, Land Rover, Mazda, Nissan, Haval, Hisun, JAC, Jetour, Evolute, Voyah, развивает мультибрендовый салон электромобилей MOOOW, а также активно занимается параллельным импортом. Согласно рейтингу «Автобизнесревю», по объемам продаж за 2022 год ГК «Арсенал» заняла 13-ое место по СФО и 177-ое по России в целом.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.