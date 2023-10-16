Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по видеообращению о загрязнении воздуха в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«Граждане сообщают о загрязнении воздуха и связывают это с деятельностью расположенной поблизости промышленной площадки. Местные жители, в том числе дети и лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей, более полугода испытывают проблемы со здоровьем. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, что на прошлой неделе жители Заельцовского района города Новосибирска записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Ролик с первых кадров напоминает постапокалиптический сюжет: дети в противогазах играют в мяч, катаются на каруселях во дворе, а на фоне доносится звук счётчика Гейгера. В конце клипа жители микрорайона в один голос произносят фразу: «Нас травят, помогите!».

Также по данному факту проверку организовала Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что судью в отставке из Новосибирской области будут судить за взятку.