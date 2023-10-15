Экс-глава СО РАН Александр Асеев рассказал, где будет жить после приговора суда

Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Асеев, обвиняемый в хищении у государства более 45 млн рублей при приватизации коттеджа, продолжит жить в своем доме. Об этом он заявил «Континенту Сибирь».

«Мне пока никто не сказал освобождать коттедж, так как нет решения Апелляционного суда. Я очень надеюсь, что останусь жить в доме, даже если суд примет решение возвратить коттедж в собственность государства. Я остаюсь членом Академии наук, поэтому, на мой взгляд, имею полное право жить в служебном жилье, — сообщил учёный, — в этот дом вложено много сил и средств, мы живем здесь 10 лет. Это абсурдная ситуация, и я планирую обжаловать приговор в Верховном Суде РФ».

Александр Асеев уточнил, что его семья сдала еще в 2015 году в казну государства принадлежащую им дорогостоящую четырехкомнатную квартиру на проспекте Коптюга. «Своими решениями суды делают бездомным не только меня, но и всю мою семью. Это нарушает наше конституционное право на жилище, которое относится и к осуждённым».

Напомним, что известного ученого обвиняют в нарушении закона в процессе приватизации коттеджа, а также использовании служебного положения при организации его ремонта.

Как следует из приговора, суд принял сторону обвинения и признал академика виновным в указанных преступлениях. Академику назначено наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей. Также суд обязал Асеева возвратить в собственность РФ «объект индивидуального жилищного строительства, расположенный на улице Мальцева, 16».

В начале октября 2023 года Новосибирский областной суд оставил в силе приговор в отношении Александра Асеева в деле о хищении 45 млн рублей.