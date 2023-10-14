Как прошел общегородской субботник в Новосибирске

В Новосибирске прошел традиционный общегородской субботник. Активные новосибирцы наводили порядок в парках, скверах и во дворах. В субботнике также приняли участие коллективы предприятий и организаций, представители партий и мэр Новосибирска.

Глава Новосибирска, первый секретарь областной организации КПРФ Анатолий Локоть вместе с коллегами из муниципалитета и однопартийцами принял участие в субботнике рядом с мэрией в сквере Героев Революции. Отвечая на вопросы журналистов, собравшихся запечатлеть мэра во время уборки, градоначальник отметил, что субботник осенью – не просто дань традиции, а подготовка города к зиме. По его словам, активность новосибирцев в наведении порядка в городе должна подтолкнуть подрядные организации как можно скорее завершить ремонтные работы, связанные с «раскопками» на дорогах.

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Активисты и депутаты «Единой России» приводили в порядок территорию у Монумента Славы. Это уже традиционное для единороссов место. Они наводят здесь порядок два раз в год – весной и осенью. 14 октября в субботнике в сквере у Монумента Славы приняли участие более 200 человек. По сообщению пресс-службы регионального отделения партии, всего было собрано 450 мешков листвы и мусора.

Напомним, весной этого года на традиционный субботник выходил и губернатор Новосибирской области.