Вчера, 13 октября, в Новосибирском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Щелкунчик» в хореографии и постановке Юрия Григоровича. Ведущие партии в премьере спектакля танцевали звезды Большого театра Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов. Декорации для этого спектакля обошлись театру в 83 млн рублей.

В Новосибирске на открытии сезона Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) представил «Щелкунчика» в постановке Юрия Григоровича, которая считается эталонной для этого спектакля. Премьера «Щелкунчика» Юрия Григоровича состоялась 1966 году на сцене Большого театра. С тех пор балет в его версии сохраняется в репертуаре главного тетара страны. В Москве билеты на него стоят от 15 тысяч рублей, но цены могут достигать и 100 тысяч рублей. В Новосибирске максимальная цена составляет 12 500 рублей.

Для спектакля НОВАТ заказал много мелких конструкций и деталей, размеры сплошных задников составляли 15 на 24 метра. Всего на украшения потратили 83 млн рублей. Самым дорогим стал корабль на тросах. Он обошёлся в 7 млн рублей. Во время спектакля он раскачивался вместе с главными героями.

Ранее в оперном театре балет Петра Чайковского шел в постановках Сергея Вихарева, Василия Вайнонена и Начо Дуата. В 2014 партию принца в «Щелкунчике» исполнил Сергей Полунин. В 2017 году митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет «Щелкнучик» оккультной постановкой. Тогда Новосибирский театр оперы и балета сообщил, что не будет отменять балет из-за высказывания митрополита Тихона.