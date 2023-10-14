Новосибирский оперный театр заказал декорации на сумму 83 млн рублей для классической постановки «Щелкунчика»

Жанна Гладкова
 
Новосибирский оперный театр заказал декорации на сумму 83 млн рублей для классической постановки «Щелкунчика»
Фото из зрительного зала после премьеры "Щелкунчика"

Вчера, 13 октября, в Новосибирском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Щелкунчик» в хореографии и постановке Юрия Григоровича. Ведущие партии в премьере спектакля танцевали звезды Большого театра Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов. Декорации для этого спектакля обошлись театру в 83 млн рублей.

В Новосибирске на открытии сезона Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) представил «Щелкунчика» в постановке Юрия Григоровича, которая считается эталонной для этого спектакля. Премьера «Щелкунчика» Юрия Григоровича состоялась 1966 году на сцене Большого театра. С тех пор балет в его версии сохраняется в репертуаре главного тетара страны. В Москве билеты на него стоят от 15 тысяч рублей, но цены могут достигать и 100 тысяч рублей. В Новосибирске максимальная цена составляет 12 500 рублей.

Для спектакля НОВАТ заказал много мелких конструкций и деталей, размеры сплошных задников составляли 15 на 24 метра. Всего на украшения потратили 83 млн рублей. Самым дорогим стал корабль на тросах. Он обошёлся в 7 млн рублей. Во время спектакля он раскачивался вместе с главными героями.

Ранее в оперном театре балет Петра Чайковского шел в постановках Сергея Вихарева, Василия Вайнонена и Начо Дуата. В 2014 партию принца в «Щелкунчике» исполнил Сергей Полунин. В 2017 году митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет «Щелкнучик» оккультной постановкой. Тогда Новосибирский театр оперы и балета сообщил, что не будет отменять балет из-за высказывания митрополита Тихона.

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