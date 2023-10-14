Помощник депутата Госдумы Дмитрия Савельева готовится к выборам в Совет депутатов Новосибирска

Помощник депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева Александр Быковский в своих соцсетях заявил об участии в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на довыборах в Совет депутатов Новосибирска.

Александр Быковский попросил поддержки у жителей Новосибирска в соцсетях. «Друзья, прошу вашей поддержки! Стал участником предварительного голосования «Единой России» на дополнительных выборах в городской Совет Новосибирска. Если вы живете в Центральном районе и хотите, чтобы именно я работал для вас в качестве депутата — примите участие в электронном голосовании 19 октября. Буду рад репостам, лайкам, напутствиям — обещаю не подвести!», – написал помощник депутата Госдумы в своем телеграм-канале.

Так как Быковский проявляет активность на территории избирательного округа № 49, можно сделать вывод, что баллотироваться он собирается именно там. Этот округ формально находится под кураторством председателя комиссии Совета депутатов по муниципальной собственности, секретаря отделения «Единой России» в Центральном районе города Сергея Бондаренко. Здесь активно повышает свою узнаваемость его помощник, уроженец Донбасса Алексей Никитин, на листовках которого стоит логотип «Единой России».

Документы об участии в довыборах в Совет депутатов Новосибирска в горизбирком по округу № 49 уже подали доцент кафедры Новосибирского высшего военного командного училища Александр Липаткин («Коммунисты России»), Максим Новиков («Яблоко»), самозанятый Евгений Шамро, директор «Фонда содействия образованию» Андрей Везнер, заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев и организатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Напомним, довыборы на избирательных округах № 40 и № 49 Новосибирска назначены на 17 декабря 2023 года. Необходимость в проведении довыборов в горсовет возникла после лишения мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко (31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов). 9 августа депутатам не удалось оспорить решение в суде.