В 392 населенных пунктах Иркутской области отключено электроснабжение из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 20:30 (ирк) в связи с усилением ветра до 27 м/с превентивно отключено электроснабжение 392 населенных пунктах в Заларинском, Боханском, Черемховском, Жигаловском, Осинском, Нукутском и Аларском районах», — говорится в сообщении.

По данным министерства, ночью и утром 14 октября в регионе ожидается северо-западный, юго-западный ветер 15-20 м/с, в центральных, южных и верхнеленских районах порывы 22-27 м/с, пыльные бури, в северных районах сильные осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах снежный накат. 14 октября по озеру Байкал северо-западный ветер 30-35 м/с, местами 40-45 м/с.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Иркутске обращено в доход государства свыше 15 тонн нефрита.