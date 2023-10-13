В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении двоих бывших сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, вечером 7 октября 2023 года в селе Майма двое бывших силовиков забрали из тайника-закладки наркотическое средство синтетического происхождения, затем перевезли его в село Кызыл-Озек, где начали употреблять наркотик прямо перед домом одного из них. Их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих проверку по поступившей накануне оперативной информации.

«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд приговорил трех участников преступной группы к длительным срокам лишения свободы за незаконный оборот более 44 кг запрещенных веществ в Красноярске.