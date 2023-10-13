Федеральная сеть дискаунтеров «Чижик» откроет до конца года около 90 магазинов в Западной Сибири

Сеть «Чижик», входящая в состав группы Х5, готовится к запуску первых магазинов в Сибири. До конца года в четырех крупнейших городах Западной Сибири «Чижик» рассчитывает запустить около 90 магазинов. Об этом в интервью порталу Retail.ru сообщил управляющий директор сети Илья Якубсон.

Напомним, что «Чижик» позиционируется как «жесткий дискаунтер». Первый магазин под таким брендом был открыт в Москве в 2020 году. Сейчас у «Чижика» в России более 1100 дискаунтеров.

Непосредственно в Новосибирске до конца года, по данным Х5, планируется открытие не менее 10 магазинов под этим брендом.

Согласно сайту «Чижика», первые дискаунтеры будут запущены в Новосибирске 20 октября. Речь о магазинах на Александра Ерёмина, Петухова, Федосеева и Кочубея. На 24-26 октября намечен запуск магазинов на Путевой, Героев революции, Федора Горячева и Комсомольской.

Также 20-25 октября ожидается запуск семи магазинов в Барнауле, трех магазинов в Кемерове, трех магазинов в Новокузнецке, одного магазина в Томске.

В свою очередь в Восточной Сибири Х5 продолжит открывать новые дискаунтеры под брендом «Батон». Сейчас в Красноярском крае работает 175 таких магазинов. До конца года планируется увеличить их число до 180–185, и еще 15 открыть в 2024 году. К концу следующего года сеть «Батон» должна превысить 200 дискаунтеров. Об этом в интервью Retail.ru сообщил коммерческий директор ГК «Красный Яр» (входит в Х5), развивающей дискаунтеры под брендом «Батон», Вадим Журов. Стоит отметить, что сети магазинов «Красный Яр», «Батон», «Слата», ХлебСоль» вошли в состав Х5 в 2022 году после произошедшей интеграционной сделки.

Напомним, что ранее в Новосибирскую область по франшизе вышла уральская торговая сеть «Жизньмарт». Ранее она говорила о планах открыть в Новосибирске более 37 магазинов большого формата и 40 мини-формата. Также сеть анонсировала выход в 2024 году в Красноярский край.