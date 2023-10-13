Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по видеообращению жителей Заельцовского района города Новосибирска о бездействии государственных органов и загрязнении атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«В ходе проверки природоохранной прокуратурой будет дана оценка законности действий (бездействия) уполномоченных природоохранных органов контроля (надзора)», — говорится в сообщении.

Напомним, что жители Заельцовского района города Новосибирска записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Ролик с первых кадров напоминает постапокалиптический сюжет: дети в противогазах играют в мяч, катаются на каруселях во дворе, а на фоне доносится звук счётчика Гейгера. В конце клипа жители микрорайона в один голос произносят фразу: «Нас травят, помогите!».

«Уже полгода жители микрорайона Горбольница (в его состав входит сразу несколько крупнонаселенных жилых комплексов и территорий) не могут нормально открыть свои окна для проветривания квартиры, потому что комнаты моментально наполняются зловонными запахами продуктов горения, химических соединений и прочих дурнопахнущих веществ», — сказано в тексте обращения горожан, размещенном в VK-сообществе общественного проекта «Зеленая дружина», основателем которого является депутат горсовета Игорь Украинцев.

Отмечается, что жители на протяжении полугода испытывают не только дискомфорт, но и реальные проблемы со здоровьем — больше всего страдают астматики. Определить подлинный источник загрязнения атмосферы не представляется возможным, однако, по версии жителей, их как минимум два: предприятия, находящиеся на территории бывшего завода Экран и частные самовольно установленные гаражи по ул. Серебряные ключи. В ответ на многочисленные заявления, жители якобы получают только отписки.

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