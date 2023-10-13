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Озон представляет со скидками продукты, содержащие расторопшу: от масел и капсул до косметических средств на основе этого уникального растения. Воспользуйтесь силой природы, чтобы укрепить иммунитет, повысить энергию и улучшить состояние кожи. Узнайте больше о новинках и акциях на Ozon уже сегодня!

Продукты из такого растения, как расторопша, известны своими полезными свойствами для организма. В них содержатся витамины, минералы, аминокислоты, флавоноиды и другие компоненты.

И теперь на площадке Ozon появились новинки этих удивительных продуктов, приобретая которые, можно не только сохранять здоровье, но и экономить деньги. Регулярное использование травяных чаев, сборов и масел поможет укрепить иммунитет, повысить энергию и выносливость.

Мир продуктов расторопши: открытие новых возможностей

Продукты расторопши уже давно завоевали популярность среди тех, кто заботится о своем здоровье и хочет использовать природные средства для поддержки организма. Самое интересное заключается в том, что продукты расторопши обладают множеством полезных свойств, благодаря содержащимся в них активным компонентам. Например, масло из плодов растения богато кислотами Омега-3 и Омега-6, необходимыми для нормального функционирования организма.

Один из самых популярных продуктов на основе расторопши – это капсулы * или экстракты масла. Они легко принимаются и быстро усваиваются организмом. А благодаря гибкой ценовой политике Ozon, можно попробовать новинки по выгодной цене и оценить все преимущества природных продуктов для своего здоровья.

Новинки продуктов расторопши: сила природы в каждой банке

Благодаря активному компоненту – маслу расторопши, данные продукты обладают противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим действием.

Например, хиты августа 2023 года:

Чайный напиток ( от 250 руб.) – Сбор «Чистая печень»** с овсом молочной спелости, артишоком и расторопшей от компании Хелпер Мед – снижает холестерин, очищает печень от токсинов, укрепляет иммунитет, сердце и сосуды, улучшает работу щитовидной железы. Расторопша пятнистая от «Травы Горного Крыма» ** – семена пищевые, чай для печени 150 гр (от 159 руб.) – чайный напиток восстанавливающий. Применяется для лечения болезней печени, селезёнки, при жёлчных камнях, желтухе, хроническом кашле и других заболеваниях. Масло расторопши прямого холодного отжима, нерафинированное, собственного производства «Северный Улей» ** 200 мл ( от 201 руб.).

Новые продукты расторопши (подробности: https://www.ozon.ru/category/trava-rastoropsha/) представлены в различных форматах: от экстракта до капсул. Такая широкая линейка позволяет каждому найти нужную форму для себя, а используя скидки на продукты расторопши на Ozon, можно значительно сэкономить на покупке этих полезных пищевых добавок. Достаточно следить за текущими предложениями и выбирать продукты по выгодным ценам.

Приобретение новых продуктов расторопши через интернет-магазин также имеет свои преимущества: удобная доставка по всей стране, возможность выбора из большого ассортимента и легкость оформления заказа. Таким образом, каждый может воспользоваться силой природы и улучшить свое здоровье с помощью продуктов расторопши, даже не выходя из дома.

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