Прокуратура не согласилась с принятым Искитимским районным судом Новосибирской области решением, которым бывший глава района Олег Лагода признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и освобожден от наказание за истечением срока исковой давности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При поступлении копии приговора в прокуратуру он будет обжалован», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня, 13 октября, Искитимский райсуд вынес приговор бывшему чиновнику: превышение должностных полномочий, на котором изначально настаивал обвинитель, сменилось халатностью — Олега Лагоду признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ. В качестве наказания суд назначил ему штраф в 110 тысяч рублей, но освободил его от уголовного преследования из-за истечения срока давности. Установлено, что действия подсудимого привели к материальному ущербу Российской Федерации в размере более 60 млн рублей.

Уголовное дело против Олега Лагоды было возбуждено в конце 2020 года. Экс-главу Искитимского района обвинили в продаже острова Огуречный на Обском водохранилище дачному некоммерческому товариществу «ФМК» по цене в несколько раз дешевле кадастровой стоимости земельного участка в 2014 году. Помимо того, сама приватизация этой земли была незаконной, так как данный участок находился в зоне рекреационного назначения.

Спустя несколько дней после возбуждения дела Лагоду отправили под домашний арест, срок которого неоднократно продлевался. Обвинительное заключение в отношении чиновника утвердили в ноябре 2021 года, ему инкриминировали ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В декабре того же года суд отпустил Олега Лагоду из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

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