Какие изменения ждут новосибирский парк «Арена»?

По просьбе горожан в новосибирском парке «Арена» будет увеличено количество баскетбольных площадок и дорожек к реке. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель мэра города Анна Терешкова.

«Основные работы будут выполнены в этом году», — добавила вице-мэр.

Парк возле нового ЛДС в Новосибирске открыли для посещения в конце 2022 года после неоднократных переносов этого события. В феврале текущего года мэрия предложила горожанам принять участие в голосовании за название парка. При этом в опросе фигурировал только один вариант — «Парк «Арена», однако можно было высказаться против него.

Благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Подрядчиком работ выступило возглавляемое Яном Левиным ООО «Премиумстрой», сумма заключенного контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

В 2023 году в Новосибирске впервые прошел фестиваль VK Fest, который стал первым масштабным мероприятием, проведенным на территории парка «Арена».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как изменится бульвар на Красном проспекте в Новосибирске.