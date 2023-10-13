Эксперты развеяли мифы о цементобетонных дорогах

В Москве 12 октября состоялась презентация научно-исследовательской работы, доказавшей экономическую эффективность использования цементобетона для дорожного строительства. В Новосибирске этим материалом успешно пользуется «Новосибирскавтодор» при строительстве Восточного обхода.

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 12 октября в информагентстве «Интерфакс» представили научно-исследовательскую работу «Оценка экономической эффективности применения жестких и нежестких дорожных одежд для различных категорий автомобильных дорог».

Как рассказал на пресс-конференции, посвященной презентации исследования, президент Ассоциации бетонных дорог, завкафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ Виктор Ушаков, применение цементобетона в конструктивных слоях дорожных одежд может повысить межремонтные сроки для автомобильных дорог в России. «Цементобетонные дороги превосходят аналоги из асфальтобетона по экономической эффективности с точки зрения жизненного цикла. Срок службы жестких дорожных одежд превышает 25 лет, текущего ремонта они могут потребовать спустя 12 лет интенсивной эксплуатации, смены покрытия — через 30 лет и более. Сегодня экономически выгодно, особенно при строительстве магистралей, обходов крупных городов применять цементобетон как в основаниях, так и в покрытиях дорог. Еще один показатель в пользу цементобетона – снижение расхода ГСМ при поездках», – подчеркнул эксперт, ссылаясь на выводы научной работы.

По словам Виктора Ушакова, сегодня уже развенчаны такие мифы, как высокая стоимость строительства и эксплуатации цементобетонных дорог по сравнению с асфальтобетонными (убедительно доказано на примере автодороги Казань-Екатеринбург, что цены сопоставимы или в отдельных случаях даже ниже), их низкая ремонтопригодность (разработаны эффективные материалы для ремонта). Ведут работу и подрядные организации, которые могут возводить такие дороги (сегодня строят цементобетонные дороги, например, «Донавтодорстрой», «Новосибирскавтодор», омский «СтройСервис» и другие).

Как отметил в своем выступлении председатель комитета по дорожному строительству НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Валерий Бодренков, российские цементные заводы способны выпускать цемент, который по своим потребительским свойствам отвечает требованиям дорожных строителей, что подтверждено наличием соответствующих сертификатов. Более того, цементники готовы существенно увеличить объем выпускаемого цемента, если этого потребуют планы дорожного строительства.

Для того, чтобы технология возведения дорог с цементобетонными покрытиями заработала в стране полноценно, необходим комплекс организационных, финансовых и коммерческих мероприятий. По мнению Виктора Ушакова, сегодня России нужна госпрограмма по строительству дорог с цементобетонными покрытиями и основаниями. Это позволит загрузить подрядные организации соответствующим объемом работ.