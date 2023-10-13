Городские власти продолжают отстаивать правомерность итогов аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) у волейбольного центра «Локомотив-Арена» в Новосибирске. 12 октября подана апелляционная жалоба в вышестоящий арбитражный суд.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска подал апелляцию в Седьмой арбитражный суд г. Томска, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Новосибирской области.

Напомним, 30 августа этого года арбитражный суд отказал в иске муниципалитету, который просил признать незаконным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (УФАС) об отмене торгов на право комплексного развития территории у регионального волейбольного центра «Локомотив-Арена». Суд тогда поддержал выводы УФАС — ни одна из поданных участниками аукциона заявок, по мнению антимонопольной службы, не соответствует Градостроительному кодексу и конкурсной документации. Заявки ООО «СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт» и ООО «Строительная компания «Мета» — в части предоставления выписок о членстве в СРО, а заявка ООО «СЗ «Акация на Ватутина» — в части предоставления формы «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».

В свою очередь, юристы мэрии в апелляционной жалобе отмечают, что выводы УФАС по Новосибирской области не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ и направлены на необоснованное ограничение конкуренции. Юридическая служба муниципалитета указывает на решение Верховного суда РФ от 8 июля 2021 года и определение от 25 августа 2016 года. Из этих документов также следует, что «требования организатора к участникам торгов о наличии у них одновременного членства в нескольких СРО необоснованны и нарушают часть 3 статьи 17 Закона о защите конкуренции». В апелляционной жалобе также говорится, что все условия участия в аукционе на право КРТ по инициативе муниципалитета прописаны в Градостроительном кодексе и мэрией соблюдены.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что участок городской территории, прилегающий к региональному центру волейбола «Локомотив-Арена», готовы были разыграть на условиях аукциона четыре заявителя: ООО Специализированный Застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный Застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В итоге двум последним компаниям было отказано в участии в аукционе из-за несоответствия их заявок требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона. Аукцион выиграло ООО «Комфорт».