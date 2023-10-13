В новосибирском Куйбышеве суд выпустил из-под домашнего ареста депутата

Куйбышевский районный суд Новосибирской области выпустил из под домашнего ареста городского депутата Людмилу Нефедову, проходящую по делу о взяточничестве. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий на полгода. Информация об этом появилась на сайте суда.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок 6 месяцев, с возложением запретов выходить за пределы домовладения с 23 до 6 часов; посещать Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «НГАУ»; общаться со всеми свидетелями по уголовному делу, действующими и бывшими сотрудниками техникума; использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением связи с судом, адвокатом, медицинскими организациями», — говорится в сообщении суда.

Дата рассмотрения уголовного дела по существу назначена на 25 октября 2023 года.

Напомним, что по данным следствия, Нефедова, будучи заведующей отделением ветеринарии Сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», неоднократно получала взятки в виде денег от студентов за прохождение ими государственной итоговой аттестации без их фактического участия в ней, и последующую выдачу диплома учебного заведения.

Как сообщала пресс-служба «Единой России», в случае подтверждения вины Нефедовой, она будет исключена из фракции «ЕР» и лишена депутатского мандата в соответствии с законодательством. Членом «Единой России» Людмила Нефедова не является.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бывшего главу района в Новосибирской области освободили от наказания за ущерб государству в 60 млн рублей.