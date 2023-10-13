В Новосибирске задержаны двое сотрудников частного детского сада, от противоправных действий которых пострадали более 10 воспитанников дошкольного учреждения. Им инкриминируют ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником) и пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц), сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

«По данным следствия, в июле 2023 года обвиняемые, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий», — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемые задержаны, следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения.

Отмечается, что до этого следственными органами было предъявлено обвинение заведующей детского сада по «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что В Новосибирской области более половины новых школ не смогут ввести в эксплуатацию до конца года.