Экс-главе Искитимского района Олегу Лагоде вынесли приговор за преступление, повлекшее ущерб государству на десятки миллионов рублей. Бывшего чиновника приговорили к скромному штрафу за халатность и освободили от наказания из-за срока давности. Информация об этом появилась в VK-сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Уголовное дело против Олега Лагоды было возбуждено в конце 2020 года. Тогдашнего главу Искитимского района обвинили в продаже острова на Обском водохранилище дачному сообществу в несколько раз дешевле кадастровой стоимости земельного участка в 2014 году. Помимо того, сама приватизация этой земли была незаконной, так как данный участок находился в зоне рекреационного назначения.

Спустя несколько дней после возбуждения дела Лагоду отправили под домашний арест, срок которого неоднократно продлевался. Обвинительное заключение в отношении чиновника утвердили в ноябре 2021 года, ему инкриминировали ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В декабре того же года суд отпустил Олега Лагоду из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

13 октября 2023 года суд, наконец, вынес приговор бывшему чиновнику. Превышение должностных полномочий, на котором изначально настаивал обвинитель, сменилось халатностью — Олега Лагоду признали виновным в преступлении по ч.1 ст.293 УК РФ. В качестве наказания суд назначил экс-главе района штраф в 110 тысяч рублей, но освободил его от уголовного преследования из-за истечения срока давности. Напомним, установлено что действия Олега Лагоды привели к материальному ущербу Российской Федерации в размере 60 с лишним миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что с жителя Новосибирской области взыскали более 500 тысяч рублей за незаконную охоту.