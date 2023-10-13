Ранее запланированное на 15 октября окончание реконструкции Первомайского сквера теперь ожидается, в лучшем случае, к концу месяца. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время «Часа прессы» 13 октября.

Как сообщил градоначальник, реконструкция сквера должна быть завершена в конце октября. По его словам, с выполняющим ремонтные работы подрядчиком обсуждается быстрейшее завершение реконструкции, но точной даты сейчас назвать невозможно. «Рассчитываем успеть до конца октября», — сказал Анатолий Локоть. Ранее городская администрация оптимистично заявляла, что реконструкцию завершат к 15 октября.

Глава городской администрации сообщил, что в контракте срок завершения реконструкции зеленой зоны в центре Новосибирска был изначально обозначен концом октября 2023 года, но подрядчику ставилась задача успеть закончить основные работы до середины месяца. По мнению Анатолия Локтя, не слишком холодная погода и отсутствие дождей должны дать возможность закончить работы в установленный контрактом срок.

Ранее мы рассказывали, что проход в сквер уже частично открыли.