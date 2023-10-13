На портале госзакупок появился тендер на постройку новой школы в Купинском районе Новосибирской области. Подрядчика для строительства объекта стоимостью свыше 500 миллионов рублей ищут уже во второй раз — на прошлом аукционе ни одна из поданных заявок не удовлетворяла требованиям.

Трехэтажную школу, рассчитанную на 110 учеников потенциальный подрядчик должен будет возвести до июня 2025 года. Здание общей площадью в 4,8 тысячи квадратных метров появится в деревне Лукошино Купинского района. Средства на оплату работ, выделяемые из бюджета Новосибирской области, будут разделены на 3 части: в нынешнем году регион готов выделить на проект 121,6 млн рублей, а в два последующих — 157,6 и 234,2 млн рублей соответственно. Максимальная цена контракта составляет 513,3 миллиона рублей.

Предыдущий конкурс на строительство этой же школы стартовал в конце сентября этого года, его итоги подвели в понедельник 9 октября. Согласно протоколу, размещенному в карточке закупки, ни одна из двух поданных на аукцион заявок не была одобрена. В первом случае претендент не предоставил необходимые документы, подтверждающие наличие опыта постройки подобных объектов, вторая заявка была отклонена по причине того, что подавшая ее организация имеет второй уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а для данной закупки необходимо обладать третьим уровнем.

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