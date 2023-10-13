В Новосибирской области появится организация по защите предпринимателей от коррупции

В Новосибирской области до конца года откроется общественный центр «Бизнес против коррупции», инициированный бизнес-омбудсменом региона Николаем Мамулатом. Организацию возглавит известный юрист.

До конца 2023 года в Новосибирской области появится центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (БКП) под эгидой бизнес-омбудсмена. Его возглавит заслуженный юрист Новосибирской области и президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат в интервью «Континенту Сибирь».

Центр будет заниматься оперативным рассмотрением обращений предпринимателей по конкретным случаям незаконного уголовного преследования на базе общественной оценки, оказанием содействия предпринимателям в обращении в органы власти, освещением соответствующей проблематики.

«При уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей есть такой центр, и он уже много лет активно работает. Эта технология доказала свою востребованность и полезность, потому что позволяет уполномоченному получить независимое мнение от зарекомендовавших себя экспертов. Я на протяжении многих лет следил за деятельностью московского проекта и дважды обращался туда, чтобы защитить предпринимателей от незаконного уголовного и административного преследования», — прокомментировал Сергей Карпекин «Континенту Сибирь» грядущее назначение.

Юрист рассказал, что в новосибирском экспертном совете при БПК, помимо предпринимателей и юристов, будут работать бывшие сотрудники налоговой службы, прокуратуры, МВД и, возможно, экс-следователи. Действующие сотрудники органов власти и надзорных служб также будут принимать участие в заседаниях, но без права голоса. На данный момент идет процесс согласования кандидатур и разработки регламента работы центра.

«Чем больше институтов, способных повлиять на безопасность и защиту от силового давления бизнеса, тем будет лучше. Было время, когда предприниматели не могли никуда обратиться, кроме прокуратуры. Сейчас таких институтов гораздо больше, и наш центр один из них», — резюмировал Сергей Карпекин.

Напомним, что ранее стало известно, что новосибирцы уже принимают активное участие в работе по делу гендиректора «Строймонтаж» Михаила Воловича. Эксперты считают, что строитель не виновен в хищении 100 млн рублей при строительстве новосибирского ЛДС.