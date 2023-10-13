В Горно-Алтайске предпринимателя и директора муниципального предприятия осудили в рамках уголовного дела о взяточничестве. Оба фигуранта отделались штрафами, информацию об этом опубликовало агентство «Банкфакс».

Как установили следствие и суд, местный индивидуальный предприниматель в августе прошлого года передал 60 тысяч рублей директору горно-алтайского МКУ «Городское хозяйство и лесничество». Взятка предназначалась для общего покровительства и создания преимущественных условий при заключении госконтрактов для упомянутого бизнесмена.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора. Коммерсанта признали виновным по по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере). Суд назначил ему наказание в виде штрафа размером 300 000 рублей.

Получивший взятку госслужащий был осужден ранее в июне 2023 года. Суд признал его виновным в совершении преступлений по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Приговором суда ему назначен штраф в 2,5 миллиона рублей, кроме этого обвиняемый был уволен с занимаемой должности и получил пятилетний запрет на работу в госструктурах.

Ранее мы сообщали, что в рамках расследования дела о взятке в СИЗО отправили экс-министра лесного хозяйства Тувы.