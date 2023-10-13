В новосибирском «Универсаме» хотят создать фудкорт

Руководство «Универсама» на улице Ленина пригласило новосибирских рестораторов рассмотреть возможность открытия своих точек на фудкорте, который должен заработать на площадке магазина до конца текущего года.

О предложении «Универсама» «Континенту Сибирь» стало известно из ТГ-канала «Гастроцентр на Ленина 10», ссылку на который руководство магазина рассылало новосибирским рестораторам. Речь идет о создании на территории «Универсама» фудкорта.

По данным Rusprofile, собственником «Универсама» (ООО «Авангард») является Николай Стафиевский, а директором Алексей Крук. Прибыль предприятия за 2022 год составила 622 тыс рублей, выручка — 228 млн рублей.

По данным ТГ-канала, универсам готов рассматривать от рестораторов предложения по запуску заведений русской, китайской кухням, паназиатским, восточным и грузинским концепциям. Также речь идет о бургерных, кофейнях и кондитерских. При этом, организаторы гастропространства не готовы рассматривать концепции с итальянской кухней, бары с алкоголем и коктейлями, а также бары-рестораны с аутентичной сибирской локальной кухней, поскольку эти ниши уже заняты. Также создатели фудкорта отмечают, что форматы не должны дублироваться, а «приоритет будет отдаваться тем предложениям, у которых максимально понятный и интересный бренд, вкусная аутентичная кухня, адекватная команда с должным пониманием бизнеса».

Согласно информации в ТГ-канале, до 15 октября «Универсам» принимает заявки и рассматривает предложения рестораторов. Далее в срок до 15 ноября ожидается подписание договоров, старт строительных работ по проектам, затем рестораторам на месяц предоставляются арендные каникулы и время для открытия. С 10 по 15 декабря намечен тестовый запуск точек и отладка их работы, а 15 декабря — открытие самого фудкорта.

Напомним, что ранее появилась информация о проекте, согласно которому на месте закрывшегося в пандемию лекторий-бара «Поток» в БЦ «Ситицентр» на Депутатской может открыться гастрохолл под названием «Гастротрамвай 13». Предполагалось, что он сможет привлечь молодые семьи, активных жителей города, гуляющих по центру Новосибирска, гостей мегаполиса, ценителей качественной кухни и яркой атмосферы. «Качество кухни организаторам проекта хотелось бы подтянуть к уровню произведения искусства. Разные корнеры не должны пересекаться, чтобы друг другу не мешать. И если общий уровень кухни будет высокий, то за счет разнообразия гастрохолл на прогулочном маршруте в центре города станет местом притяжения», — рассказывал «Континенту Сибирь» дизайнер проекта Евгений Папшев. Однако планы собственника помещения поменялись. Как стало известно, на первом этаже БЦ «Ситицентр» запустится магазин, название которого пока не разглашается.