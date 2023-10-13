В новосибирском «Универсаме» хотят создать фудкорт

Дмитрий Катаев
 
Универсам
Фото Вячеслава Рязанцева

Руководство «Универсама» на улице Ленина пригласило новосибирских рестораторов рассмотреть возможность открытия своих точек на фудкорте, который должен заработать на площадке магазина до конца текущего года.

О предложении «Универсама» «Континенту Сибирь» стало известно из ТГ-канала «Гастроцентр на Ленина 10», ссылку на который руководство магазина рассылало новосибирским рестораторам. Речь идет о создании на территории «Универсама» фудкорта.

По данным Rusprofile, собственником «Универсама» (ООО «Авангард») является Николай Стафиевский, а директором Алексей Крук. Прибыль предприятия за 2022 год составила 622 тыс рублей, выручка — 228 млн рублей.

По данным ТГ-канала, универсам готов рассматривать от рестораторов предложения по запуску заведений русской, китайской кухням, паназиатским, восточным и грузинским концепциям. Также речь идет о бургерных, кофейнях и кондитерских.  При этом, организаторы гастропространства не готовы рассматривать концепции с итальянской кухней, бары с алкоголем и коктейлями, а также бары-рестораны с аутентичной сибирской локальной кухней, поскольку эти ниши уже заняты.  Также создатели фудкорта отмечают, что форматы не должны дублироваться, а «приоритет будет отдаваться тем предложениям, у которых максимально понятный и интересный бренд, вкусная аутентичная кухня, адекватная команда с должным пониманием бизнеса».

Согласно информации в ТГ-канале, до 15 октября «Универсам» принимает заявки и рассматривает предложения рестораторов. Далее в срок до 15 ноября ожидается подписание договоров, старт строительных работ по проектам, затем рестораторам на месяц предоставляются арендные каникулы и время для открытия. С 10 по 15 декабря намечен тестовый запуск точек и отладка их работы, а 15 декабря — открытие самого фудкорта.

Напомним, что ранее появилась информация о проекте, согласно которому на месте закрывшегося в пандемию лекторий-бара «Поток» в БЦ «Ситицентр» на Депутатской может открыться гастрохолл под названием «Гастротрамвай 13». Предполагалось, что он сможет привлечь молодые семьи, активных жителей города, гуляющих по центру Новосибирска, гостей мегаполиса, ценителей качественной кухни и яркой атмосферы. «Качество кухни организаторам проекта хотелось бы подтянуть к уровню произведения искусства. Разные корнеры не должны пересекаться, чтобы друг другу не мешать. И если общий уровень кухни будет высокий, то за счет разнообразия гастрохолл на прогулочном маршруте в центре города станет местом притяжения», — рассказывал «Континенту Сибирь» дизайнер проекта Евгений Папшев. Однако планы собственника помещения поменялись. Как стало известно, на первом этаже БЦ «Ситицентр» запустится магазин, название которого пока не разглашается.

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