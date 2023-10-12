Бывший глава Совета Тевризского муниципального района Омской области был привлечен к ответственности за покупку дорогого пикапа на неподтвержденные доходы. Экс-чиновник до рамы разобрал автомобиль, который было решено обратить в доход государства, однако теперь с него взыскали стоимость машины. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Омской области.

Сообщается, что в конце 2022 года суд постановил обратить купленный экс-главой Совета Тевризского района Александром Шаройко пикап Dodge Ram в доход государства, так как его стоимость (свыше 1,8 млн рублей) превышала совокупный доход госслужащего и его семьи, а значит, покупка была совершена на неподтвержденные доходы.

После того, как в 2023 году было возбуждено исполнительное производство, экс-чиновник практически полностью разобрал автомобиль — приставам он передал, по сути, раму с колесами и остовом кузова. Машина, естественно, была непригодна для эксплуатации.

Прокуратура Омской области обратилась в суд с требованием изменить форму взыскания, аргументируя это тем, что в период рассмотрения гражданского дела автомобиль Dodge Ram был технически исправен, что свидетельствует о совершении собственником умышленных действий по растрате обращенного в доход государства имущества. Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства и постановил взыскать с Александра Шаройко стоимость приобретенного им на «серые» доходы автомобиля, которая, напомним, превышает 1,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, судебное решение уже исполнено, денежные средства в полном объеме внесены ответчиком на банковский счет отдела судебных приставов.

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