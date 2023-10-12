Городской суд Кызыла принял решение заключить под стражу экс-главу министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, обвиняемого во взятке. Информацией об этом поделилась пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что ходатайство об аресте экс-министра направил следователь, его также поддержала прокуратура республики. Данная мера пресечения избрана в отношении экс-руководителя республиканского министерства в рамках расследования возбужденного 11 октября уголовного дела о получении им взятки от сотрудников «Авиалесоохраны» за общее покровительство по службе. По информации прокуратуры, размер взятки составил 500 тысяч рублей.

При этом днем ранее прокуратура Тувы сообщала о том, что в дату возбуждения дела суд избрал мерой пресечения экс-министру домашний арест. Гособвинитель подал ходатайство о замене данной меры пресечения на арест, суд удовлетворил его требование. Задержанный в рамках этого же уголовного дела посредник в передаче взятки также отправлен в СИЗО на 2 месяца.

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