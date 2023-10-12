Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области взыскали с жителя Чулыма более полумиллиона рублей за браконьерство. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Сообщается что охотник из Чулыма совершил акт браконьерства зимой 2020 года. По информации ведомства, жертвами незаконной охоты стали три особи сибирской косули. Ущерб государственному охотничьему фонду Российской Федерации от этих действий составил 520 000 рублей. На охотника завели уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота), суд назначил ему наказание в виде штрафа и постановил конфисковать охотничье оружие.

Согласно данным пресс-службы, браконьер не спешил возмещать нанесенный государству ущерб. Однако, после того, как судебный пристав-исполнитель арестовал имущество и банковские счета мужчина, а также уведомил его о грядущем ограничении права управления транспортом, охотник полностью выплатил обозначенную решением суда сумму.

Ранее мы сообщали, что судебные приставы помогли жителю Новосибирской области, получившему инвалидность на работе, взыскать ущерб.