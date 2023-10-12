Завершился четвёртый сезон Летней цифровой школы Сбера — проекта, который даёт возможность преподавателям вузов и ссузов бесплатно пройти обучение от Сбера и СберУниверситета и получить удостоверение о повышении квалификации.

В этом году участники проходили обучение по таким восьми направлениям: «Наука о данных», «Инжиниринг данных», «Разработка на Java», «Цифровые финансы и бизнес-модели», «Устойчивое развитие», «Цифровые платформы и технологические тренды», «Риск-менеджмент в цифровую эпоху» и «Мягкие навыки» — последние три были представлены в школе впервые.

Из 4174 претендентов было отобрано и зачислено в школу 1600 преподавателей из 140 городов и 249 учебных заведений. В числе регионов-лидеров по числу участников Школы Красноярский край, Новосибирская, Томская и Омская области.

Самое масштабное направление школы в этом году — «Наука о данных», по нему прошло обучение 500 участников. Самыми конкурентными стали направления «Мягкие навыки» и «Цифровые финансы» — по ним прошли отбор лишь 13% и 17% участников из числа зарегистрированных соответственно. Наибольшее количество положительных отзывов от педагогов по итогам обучения получили треки «Цифровые финансы» и «Устойчивое развитие».

Основой программ Летней цифровой школы Сбера является использование реальных кейсов и задач в процессе обучения. Участники не только расширили свои знания по цифровым и бизнес-направлениям, но и смогли познакомиться с методами создания и внедрения передовых технологий Сбера.

Успешно прошло обучение в Летней школе 1015 преподавателей. Более 95% слушателей планируют использовать полученные знания для актуализации учебных программ в своих университетах. Среди вузов — лидеров по количеству обучающихся в Летней школе — РЭУ им. Плеханова, ЮФУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ и УрФУ.

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