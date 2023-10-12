Как развивать креативный бизнес и креативные команды?

18 октября в отеле Domina в Новосибирске пройдет конференция «На уровне концепции». Организатором мероприятия выступают агентства Wow, «Мелехов и Филюрин», Idea Nova, «Два слова» и Тэглайн. Индустриальные партнеры конференции — Ассоциация коммуникативных агентств России (АКАР) и Ассоциация брендинговых агентств России (АБКР).

«18 октября в Новосибирске пройдет конференция «На уровне концепции», посвященная развитию креативного бизнеса и креативных команд. Она предназначена для основателей и топ-менеджеров диджитал-, медиа- и креативных агентств, директоров по маркетингу и руководителей маркетинговых служб, руководителей инхаус-команд, фрилансеров», — рассказывает соорганизатор конференции, основатель digital-агентства Wow Николай Глухих. По его словам, хэдлайнерами конференции станут представители компаний Friends Moscow, Depot Branding agency, Plenum, «Тинькофф», Tagline, Callibri, X5 Retail Group, «Штольцман и Кац», НРА, АКАР, контент-бюро «Ишь, Миш!», «Атвинты».

Программа конференции разделена на три крупных блока. Первый — «бэк-офис», посвященный юридическим вопросам, управлению финансами, кадровому голоду и стратегическому планированию. Второй — «фронт-офис», в рамках которого будет обсуждаться продажа креативных услуг, как креативным командам продвигать себя и строить клиентский сервис. Третьим блоком будет «продакшн»: стоит ли учиться быть креативным, что делать с брендингом и что происходит со сферой диджитал.

Узнать подробнее о спикерах, темах их выступлений и приобрести билеты можно на сайте.

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