Основанная в Новосибирске компания «Чистая Планета», реализующая премиальную бытовую химию и средств гигиены, намерена к 2028 году выйти на показатель в 380–400 франчайзинговых точек. Об этом говорится в презентации организации для инвесторов.

Напомним, что компания «Чистая Планета» основана в 2019 году, занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Ее основным акционером, по данным Rusprofile, является экс-заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Вячеслав Певнев. «Чистая Планета» создала розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже премиальной бытовой химии и средств гигиены. В сентябре 2020 г. состоялось открытие первой точки по франшизе. В ноябре того же года была запущена работа завода в Новосибирске мощностью 220 тонн в месяц.

На сегодня под брендом «Чистая Планета» работает 352 точки, из которых 191 развивается в рамках направления франчайзи, а 15 принадлежат самой компании. 144 точки принадлежат партнеру компании ─ ООО «Проэкопарк», основным акционером которого, по данным Rusprofile, является сам Вячеслав Певнев. Магазины «Чистой Планеты» расположены в 15 субъектах России и в Казахстане, собственные находятся в Новосибирской области.

В октябре 2023 года стало известно о выходе компании на биржу. Речь идет о выпуске облигаций на общую сумму в 100 млн рублей. По данным организатора торгов, компании «Юнисервис Капитал», облигационный заем планируется частично направить на пополнение оборотных средств. Оставшуюся сумму эмитент планирует направить на выкуп арендуемого производственного оборудования.

К 2018 году компания, согласно презентации, также планирует выйти на показатель в 380–400 франчайзинговых точек в регионах. Кроме того, в планах «Чистой планеты» — выход на рынок фасованной продукции, реализация фасованной продукции через федеральные торговые сети и магазины формата «у дома», организация экспорта фасованной продукции под собственными торговыми марками и торговыми марками заказчиков в страны ЕАЭС.

Напомним, что ранее Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) объявил о запуске пятой производственной площадки в Саратове.

