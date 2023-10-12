В отношении обувной фабрики S-TEP (входит в ГК «Обувь России»), расположенной в городе Бердске, введена процедура банкротства — наблюдение. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению Сбербанка: задолженность фабрики перед банком составляет свыше 1,3 млрд рублей. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Ввести в отношении должника — общества с ограниченной ответственностью

«Фабрика С-Теп» процедуру банкротства — наблюдение. Включить требование ПАО «Сбербанк» в размере в размере 1 301 260 939,85 рубля, в том числе 1 301 260 939,85 рубля — основного долга, в реестр требований кредиторов должника — общества с

ограниченной ответственностью «Фабрика С-Теп», с отнесением в третью очередь

удовлетворения», — говорится в определении.

Временным управляющим должника утвержден член Ассоциации арбитражных

управляющих «СЦЭАУ» Владимир Елизаров. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 9 апреля 2024 года.

Напомним, что завод обувной компании S-TEP в Бердске, приобретенный ГК «Обувь России (ныне — OR Group) в 2015 году, объявил о своем закрытии с 1 августа 2022 года из-за финансовых сложностей. Тогда же власти Новосибирской области сообщили о поиске инвесторов, готовых приобрести предприятие, и обратились в Минпромторг РФ с просьбой о содействии в этом вопросе.

В октябре 2022 года Сбербанк, ПСБ и ВТБ подали заявления о признании банкротом предприятия группы «Обувь России». Всего кредиторами выступали 10 лиц из Москвы и Новосибирской области. Дела о банкротстве были начаты в отношении других юридических лиц компании: ООО «Арифметика», ООО «Дизайн Студия» и обувной фабрики S-TEP.

Месяцем позже минпромторг Новосибирской области сообщил о том, что ведомство проводит переговоры с компанией по производству военной обуви «Фарадей». Предполагается, что на базе бердской фабрики могут быть размещены заказы предприятия, в том числе для нужд СВО.

Вместе с тем в настоящее время фабрика остается поручителем перед Сбербанком по кредитам головной OR Group. Компании не удалось признать недействительными соответствующие договоры. В феврале этого года ООО «ОР групп» не удалось оспорить решение о признании ее банкротом. До этого компания допустила серию дефолтов по облигациям. Ранее «Континент Сибирь» анализировал, стоит ли их держателям рассчитывать на получение своих денег.