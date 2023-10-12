Прокуратура Новосибирской области признала законным возбуждение дела и взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту загрязнения поверхностных вод Бердского залива, повлекших за собой гибель свыше 11 тыс экземпляров окуня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Неустановленное лицо произвело загрязнение поверхностных вод водотока, впадающего в Бердский залив, в следствие чего погибло 11 440 экз. окуня пресноводного, тем самым причинен существенный вред растительному миру и рыбным запасам», — говорится в сообщении.

Затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, по данным прокуратуры, составили в сумме свыше 86 тыс. рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что прокуратурой пресечено загрязнение реки Обь компанией «Метро МиР» в Новосибирске.