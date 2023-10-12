1-2 ноября 2023 года в Новосибирском государственном университете (НГУ) состоится научно-производственный форум «Золотая Долина», цель которого — объединить науку, образование и реальный сектор экономики. Информацией о мероприятии поделилась пресс-служба вуза.

В форуме будут участвовать представители ведущих корпораций и компаний, которых интересуют передовые разработки для их внедрения в производство. Среди участников заявлены Росатом, Ростех, РЖД, Ситроникс, Ростелеком, Объединенная авиастроительная корпорация, Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, Сибирский научно-исследовательский институт авиации и другие.

В программе мероприятия тур по кампусу и лабораториям НГУ, пленарные заседания, переговорные сессии и множество тематических секций по таким направлениям, как «Космос и авиация», «Строительство. Технологии «умного города», «Медицина. Биотехнологии» и другие. В конце первого дня форума для участников и гостей будет организована концертная программа в Доме ученых.

В рамках форума «Золотая Долина-2023» также пройдет выставка технологий, принять участие в которой организаторы предлагают всем желающим. Для этого необходимо связаться с организаторами, чьи контакты можно найти на сайте и в ТГ-канале мероприятия. Участие в выставке технологий бесплатное, от организаторов предоставляется бесплатная стойка регистрации с логотипом компании.

Научно-производственный форум «Золотая Долина» состоится 1-2 ноября этого года на площадке НГУ. Программа первого дня мероприятия стартует в 9:00. Для участия в форуме необходима бесплатная онлайн-регистрация.

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