Пожарные МЧС ликвидировали крупное возгорание кровли одного из производственных цехов на ул. Бетонной в Новосибирске. Площадь пожара составила около 350 кв. метров.

Усиленная группировка пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Новосибирской области ликвидировала крупный пожар в производственном цехе на ул. Бетонной, 6 в Кировском районе Новосибирска. Сообщение о возгорании кровли здания поступило на пульт диспетчера сегодня утром в 4:52. Прибывший на место пожарный расчет, оценив обстановку, запросил дополнительную помощь.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения к месту происшествия крыша строения на большой площади горела открытым огнем, произошло ее частичное обрушение. Руководитель пожаротушения, оценив обстановку, запросил дополнительные силы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Для бесперебойной подачи воды на тушение, как уточняется, пожарные прокладывали магистральную линию, для этого сотрудники ГИБДД перекрывали ул. Бетонную.

«Ликвидация пожара производилась по двум боевым участкам: тушение крыши и защита соседних помещений. Тушение затруднялось сложной конструкцией здания и наличием баллонов с газом внутри горящего строения. Сотрудники МЧС России эвакуировали несколько баллонов, тем самым предотвратив ухудшение обстановки», — рассказал начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Вячеслав Токарев.

Предварительная площадь пожара составила около 350 кв. метров. В тушении задействовали 46 пожарных и 14 единиц техники. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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