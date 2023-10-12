Как новосибирские депутаты помогут решить проблему срыва сроков строительства жилья на селе

Депутаты строительного комитета Заксобрания Новосибирской области поставили на вид региональному минстрою задержки с созданием единой службы заказчика для строительства служебного жилья в районах области. С чем это связано, почему это мешает возведению жилья на селе и что предложили депутаты для решения проблемы — в материале «Континента Сибирь».

Один из вопросов, который стоял в повестке комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 11 октября, касался изменений в госпрограмму Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Как рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, представляя законопроект, объемы финансирования программы увеличены на 28 млн рублей, включая средства на градостроительную подготовку, в частности, индексацию оплаты труда специалистов государственного бюджетного учреждения «Фонд пространственных данных Новосибирской области».

В то же время по статье «строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, работающих на территории региона», предусмотрено уменьшение финансирования. Министр объяснил это тем, что в этом году в Баганском, Татарском, Барабинском и Чистоозерном районах области дома, в которых предусмотрено служебное жилье, не успеют ввести в эксплуатацию. Причин несколько, среди них и неправильно проведенные геологические изыскания, и ошибки при выполнении проектной документации. Все это отражается на сроках строительства. Поэтому в изменениях в программе предусмотрено, что средства, заложенные на эти цели в этом году в размере 197 млн рублей, будут перенесены на 2024 год.

Такая постановка вопроса не удовлетворила депутата Дмитрия Козловского. «Тысячи людей стоят в очереди. Квартиры нужны на селе врачам, учителям. Может быть, купить им квартиры, а не переносить стройку на следующий год?» — спросил депутат. На это Алексей Колмаков ответил, что в большинстве муниципальных образований, особенно удаленных, строительство практически не ведется, и купить там квартиры для работников социальной сферы «физически негде».

На вопрос председателя комитета Олега Подоймы, в чем причина задержек, Алексей Колмаков ответил, что проблема заключается в низких компетенциях работников муниципалитета, строительных и проектных организаций, работающих в сельской местности, а также в нехватке непосредственно строителей. «Там просто строителей-то днем с огнем не найдешь. И приходится из Новосибирска и стройматериалы возить, и бригады направлять. В строительстве служебного жилья чаще заняты небольшие фирмы, а в западной части области иногда работают застройщики из Омской области», — рассказал министр и добавил, что помощь муниципальным районам со стороны регионального минстроя ведется в ежедневном режиме.

Заместитель председателя комитета Илья Поляков напомнил, что еще в прошлом году при обсуждении этой проблемы депутаты, как одно из ее решений, предлагали передать от муниципалитетов на уровень области функции заказчика, а также выделить в составе минстроя области подразделение, которое будет сопровождать строительство объектов социальной инфраструктуры и жилья в муниципальных районах. «В этом направлении мы как-то двигаемся или мы бросили эту идею?» — спросил зампред комитета по строительству.

Как заверил депутатов Алексей Колмаков, от этой идеи не отказались. Более того, в правительстве области прошли совещания с участием губернатора Андрея Травникова. В результате было принято решение создать проектное бюро и увеличить штат Управления капитального строительства Новосибирской области. «Мы на базе УКСа создаем единого заказчика. Нам выделили 47 вакансий: 30 человек — проектное бюро и 17 человек — это «полевики», которые будут вести контроль хода строительства объектов», — рассказал глава регионального минстроя. При этом Алексей Колмаков подчеркнул, что найти компетентные кадры сейчас достаточно сложно: далеко не все строители с опытом идут в госслужбу, так как зарплата ниже, чем в коммерческих структурах. По информации министра, сложнее всего с проектировщиками: выпуск Сибстрина был «разобран» застройщиками еще до окончания вуза. «Создание единого заказчика — это следующая ступенька, которая будет реализована», — пообещал Алексей Колмаков.

По мнению заместителя председателя комитета Евгения Покровского, работу в этом направлении необходимо ускорить. Он заверил министра, что депутаты готовы оперативно внести необходимые изменения в областное законодательство, в том числе рассмотреть вопросы увеличения заработной платы специалистам новых подразделений минстроя, чтобы вести строительство в районах области «системно и на профессиональной основе».

Депутат Никита Галитаров в свою очередь отметил, что перенос денежных средств с одного финансового года на другой чреват тем, что суммы, необходимые на достройку объектов, увеличатся. «100 миллионов рублей сегодня и 100 миллионов через год — совершенно разные деньги, все это понимают. Муниципальное образование, неважно какое — Сузун, Ордынка или Куйбышев — сделало вам заявку на создание специализированного жилищного фонда. В итоге они от этого отказываются. А при переносе средств на следующий год потребуются большие суммы. Вопрос: глава муниципального образования понесет за это какую-то ответственность?» — спросил Никита Галитаров.

Минстрой в переносе сроков строительства на следующий год ничего страшного не видит. Как пояснил Алексей Колмаков, перенос — это не отказ от выполнения работ, дома будут построены в первом, максимум втором квартале 2024 года. «Деньги четвертого квартала и деньги первого квартала — практически одно и то же», — отметил министр и добавил, что в этом году региональным минстроем было направлено 29 предписаний главам муниципальных образований по нарушению сроков строительства и иных показателей. Районы, не выполнившие свои обязательства, лишаются финансирования.

В итоге обсуждения комитет поддержал проект изменений в госпрограмму, который будет рассмотрен на сессии регионального парламента.