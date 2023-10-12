Как новосибирские депутаты помогут решить проблему срыва сроков строительства жилья на селе

Жанна Гладкова
 
Как новосибирские депутаты помогут решить проблему срыва сроков строительства жилья на селе
Зампред строительного комитета ЗС Евгений Покровский (справа) заверил министра, что депутаты готовы оперативно внести необходимые изменения в областное законодательство. Фото: Михаил Периков

Депутаты строительного комитета Заксобрания Новосибирской области поставили на вид региональному минстрою задержки с созданием единой службы заказчика для строительства служебного жилья в районах области. С чем это связано, почему это мешает возведению жилья на селе и что предложили депутаты для решения проблемы — в материале «Континента Сибирь».

Один из вопросов, который стоял в повестке комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 11 октября, касался изменений в госпрограмму Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Как рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, представляя законопроект, объемы финансирования программы увеличены на 28 млн рублей, включая средства на градостроительную подготовку, в частности, индексацию оплаты труда специалистов государственного бюджетного учреждения «Фонд пространственных данных Новосибирской области».

В то же время по статье «строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, работающих на территории региона», предусмотрено уменьшение финансирования. Министр объяснил это тем, что в этом году в Баганском, Татарском, Барабинском и Чистоозерном районах области дома, в которых предусмотрено служебное жилье, не успеют ввести в эксплуатацию. Причин несколько, среди них и неправильно проведенные геологические изыскания, и ошибки при выполнении проектной документации. Все это отражается на сроках строительства. Поэтому в изменениях в программе предусмотрено, что средства, заложенные на эти цели в этом году в размере 197 млн рублей, будут перенесены на 2024 год.

Такая постановка вопроса не удовлетворила депутата Дмитрия Козловского. «Тысячи людей стоят в очереди. Квартиры нужны на селе врачам, учителям. Может быть, купить им квартиры, а не переносить стройку на следующий год?» — спросил депутат. На это Алексей Колмаков ответил, что в большинстве муниципальных образований, особенно удаленных, строительство практически не ведется, и купить там квартиры для работников социальной сферы «физически негде».

На вопрос председателя комитета Олега Подоймы, в чем причина задержек, Алексей Колмаков ответил, что проблема заключается в низких компетенциях работников муниципалитета, строительных и проектных организаций, работающих в сельской местности, а также в нехватке непосредственно строителей. «Там просто строителей-то днем с огнем не найдешь. И приходится из Новосибирска и стройматериалы возить, и бригады направлять. В строительстве служебного жилья чаще заняты небольшие фирмы, а в западной части области иногда работают застройщики из Омской области», — рассказал министр и добавил, что помощь муниципальным районам со стороны регионального минстроя ведется в ежедневном режиме.

Заместитель председателя комитета Илья Поляков напомнил, что еще в прошлом году при обсуждении этой проблемы депутаты, как одно из ее решений, предлагали передать от муниципалитетов на уровень области функции заказчика, а также выделить в составе минстроя области подразделение, которое будет сопровождать строительство объектов социальной инфраструктуры и жилья в муниципальных районах. «В этом направлении мы как-то двигаемся или мы бросили эту идею?» — спросил зампред комитета по строительству.

Как заверил депутатов Алексей Колмаков, от этой идеи не отказались. Более того, в правительстве области прошли совещания с участием губернатора Андрея Травникова. В результате было принято решение создать проектное бюро и увеличить штат Управления капитального строительства Новосибирской области. «Мы на базе УКСа создаем единого заказчика. Нам выделили 47 вакансий: 30 человек — проектное бюро и 17 человек — это «полевики», которые будут вести контроль хода строительства объектов», — рассказал глава регионального минстроя. При этом Алексей Колмаков подчеркнул, что найти компетентные кадры сейчас достаточно сложно: далеко не все строители с опытом идут в госслужбу, так как зарплата ниже, чем в коммерческих структурах. По информации министра, сложнее всего с проектировщиками: выпуск Сибстрина был «разобран» застройщиками еще до окончания вуза. «Создание единого заказчика — это следующая ступенька, которая будет реализована», — пообещал Алексей Колмаков.

По мнению заместителя председателя комитета Евгения Покровского, работу в этом направлении необходимо ускорить. Он заверил министра, что депутаты готовы оперативно внести необходимые изменения в областное законодательство, в том числе рассмотреть вопросы увеличения заработной платы специалистам новых подразделений минстроя, чтобы вести строительство в районах области «системно и на профессиональной основе».

Депутат Никита Галитаров в свою очередь отметил, что перенос денежных средств с одного финансового года на другой чреват тем, что суммы, необходимые на достройку объектов, увеличатся. «100 миллионов рублей сегодня и 100 миллионов через год — совершенно разные деньги, все это понимают. Муниципальное образование, неважно какое — Сузун, Ордынка или Куйбышев — сделало вам заявку на создание специализированного жилищного фонда. В итоге они от этого отказываются. А при переносе средств на следующий год потребуются большие суммы. Вопрос: глава муниципального образования понесет за это какую-то ответственность?» — спросил Никита Галитаров.

Минстрой в переносе сроков строительства на следующий год ничего страшного не видит. Как пояснил Алексей Колмаков, перенос — это не отказ от выполнения работ, дома будут построены в первом, максимум втором квартале 2024 года. «Деньги четвертого квартала и деньги первого квартала — практически одно и то же», — отметил министр и добавил, что в этом году региональным минстроем было направлено 29 предписаний главам муниципальных образований по нарушению сроков строительства и иных показателей. Районы, не выполнившие свои обязательства, лишаются финансирования.

В итоге обсуждения комитет поддержал проект изменений в госпрограмму, который будет рассмотрен на сессии регионального парламента.

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